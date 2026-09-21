Ramalan Zodiak Aquarius Selasa, 22 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Aquarius (20 Januari–18 Februari) disarankan untuk lebih percaya pada keputusan dan perasaan sendiri.

Tidak semua hal harus dipikirkan secara berlebihan. Belajarlah mengenali apa yang benar-benar Anda butuhkan sebelum menentukan langkah.

Dari sisi kesehatan, batasi konsumsi makanan dan minuman manis agar energi tubuh tetap lebih stabil. Setiap pengalaman kurang menyenangkan juga dapat dijadikan pelajaran untuk menghadapi situasi serupa di masa depan.

Dalam kehidupan asmara, Aquarius perlu memiliki harapan dan batasan yang jelas. Jangan memaksakan diri bertahan dalam hubungan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau nilai yang Anda pegang.

Sementara dalam urusan pekerjaan dan keuangan, pikirkan langkah yang dapat membantu perkembangan karier sekaligus mulai mengatur anggaran dengan lebih disiplin.

Jika ingin bepergian, Anda mungkin dapat merencanakan liburan sederhana yang tetap menyenangkan tanpa menghabiskan banyak biaya.

Untuk update ramalan zodiak Aquarius di hari Selasa, 22 September 2026, berikut ulasannya dilansir dari Astrotalk.

Cinta Aquarius

Pengaruh Merkurius mendorong Aquarius untuk melakukan komunikasi yang lebih terbuka dan jujur dengan pasangan atau seseorang yang sedang dekat dengan Anda.

Membicarakan perasaan, harapan, dan kebutuhan secara langsung dapat membantu hubungan menjadi lebih sehat.

Bagi Aquarius yang sudah menikah, komunikasi yang baik berpotensi meningkatkan rasa percaya sekaligus mempererat kedekatan emosional bersama pasangan.

Jangan ragu menyampaikan apa yang Anda rasakan selama dilakukan dengan cara yang tenang dan saling menghargai.