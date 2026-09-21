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Leni Setya Wati
Senin, 21 September 2026 | 19.46 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Selasa, 22 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Pisces (19 Februari–20 Maret) mendapat dorongan untuk lebih terbuka dalam menyampaikan pikiran dan perasaan.

Pengaruh Bulan di Capricorn membuat komunikasi menjadi hal penting, terutama jika ada sesuatu yang selama ini belum Anda ungkapkan.

Dari sisi kesehatan, Pisces sebaiknya lebih memperhatikan kondisi tubuh hari ini. Menambahkan yoga atau olahraga ringan ke dalam rutinitas dapat menjadi pilihan untuk menjaga kebugaran sekaligus membantu tubuh dan pikiran lebih rileks.

Bagi Pisces yang masih lajang, ada kemungkinan bertemu seseorang yang menarik perhatian. Kedekatan tersebut berpotensi berkembang menjadi hubungan yang lebih berarti apabila dijalani secara perlahan dan saling memahami.

Keberuntungan mungkin hadir dalam beberapa aspek kehidupan, tetapi jangan hanya mengandalkannya.

Tetap diperlukan usaha dan keputusan yang matang untuk mencapai tujuan. Anda juga mungkin mulai menyusun rencana perjalanan ke luar negeri.

Yuk baca ramalan zodiak Pisces selengkapnya pada Selasa, 22 September 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Pisces

Dalam kehidupan asmara, Bulan mendorong Pisces untuk lebih jujur terhadap perasaan sendiri. Jangan terlalu lama menyimpan apa yang ingin disampaikan kepada seseorang yang spesial.

Bagi Pisces yang sedang dekat dengan seseorang, hubungan tersebut mungkin berkembang menjadi semakin serius.

Namun, sebelum mengambil langkah lebih jauh, pastikan Anda dan pasangan memiliki pemahaman yang sama mengenai arah hubungan.

Komunikasi terbuka akan membantu kedua pihak mengetahui harapan, kebutuhan, dan batasan masing-masing.

Keuangan Pisces

Editor: Setyo Adi Nugroho
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