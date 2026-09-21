Ramalan Zodiak Capricorn Selasa, 22 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Capricorn (22 Desember–19 Januari) perlu menjaga pikiran tetap positif ketika Bulan berada di zodiak Anda. Hindari terlalu lama memikirkan hal-hal negatif yang justru dapat menguras energi dan mengganggu fokus.
Keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat juga penting untuk diperhatikan. Jangan ragu mendengarkan pendapat orang lain karena setiap orang memiliki pengalaman yang dapat memberikan pelajaran baru.
Dalam kehidupan asmara, Capricorn mungkin menghadapi pembicaraan atau situasi yang cukup serius. Tetaplah berpegang pada tujuan dan jangan mudah kehilangan arah.
Sementara itu, bepergian ke tempat baru dapat membuka kesempatan untuk bertemu orang-orang baru sekaligus mendapatkan pengalaman yang berkesan.
Untuk kamu pemilik zodiak Capricorn, berikut ramalan lengkapnya seperti dilansir dari laman Astrotalk.
Cinta Capricorn
Dalam urusan percintaan, Venus mendorong Capricorn untuk lebih memahami prioritas dan keinginan pribadi. Cobalah jujur kepada diri sendiri mengenai hubungan seperti apa yang benar-benar Anda inginkan.
Jangan bertahan dalam hubungan yang membuat Anda merasa tidak bahagia atau kurang dihargai. Hubungan yang sehat seharusnya memberikan rasa nyaman, saling menghormati, dan ruang bagi kedua pihak untuk berkembang.
Jika saat ini hubungan tidak lagi sesuai dengan harapan, gunakan waktu untuk mempertimbangkan apa yang sebenarnya Anda butuhkan dalam kehidupan cinta.
Keuangan Capricorn
Kondisi finansial Capricorn mungkin mengalami perubahan naik turun hari ini. Karena itu, pikirkan matang-matang sebelum menggunakan uang tabungan untuk keperluan yang tidak mendesak.
Hindari pengeluaran yang sebenarnya tidak diperlukan. Jika sedang mempertimbangkan investasi, jangan mengambil keputusan hanya karena tergiur potensi keuntungan.
Pelajari terlebih dahulu risiko dan manfaat dari setiap pilihan. Pengelolaan keuangan yang hati-hati dapat membantu menjaga kondisi finansial tetap stabil.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022