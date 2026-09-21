Ramalan Zodiak Capricorn Selasa, 22 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Capricorn (22 Desember–19 Januari) perlu menjaga pikiran tetap positif ketika Bulan berada di zodiak Anda. Hindari terlalu lama memikirkan hal-hal negatif yang justru dapat menguras energi dan mengganggu fokus.

Keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat juga penting untuk diperhatikan. Jangan ragu mendengarkan pendapat orang lain karena setiap orang memiliki pengalaman yang dapat memberikan pelajaran baru.

Dalam kehidupan asmara, Capricorn mungkin menghadapi pembicaraan atau situasi yang cukup serius. Tetaplah berpegang pada tujuan dan jangan mudah kehilangan arah.

Sementara itu, bepergian ke tempat baru dapat membuka kesempatan untuk bertemu orang-orang baru sekaligus mendapatkan pengalaman yang berkesan.

Untuk kamu pemilik zodiak Capricorn, berikut ramalan lengkapnya seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Capricorn

Dalam urusan percintaan, Venus mendorong Capricorn untuk lebih memahami prioritas dan keinginan pribadi. Cobalah jujur kepada diri sendiri mengenai hubungan seperti apa yang benar-benar Anda inginkan.

Jangan bertahan dalam hubungan yang membuat Anda merasa tidak bahagia atau kurang dihargai. Hubungan yang sehat seharusnya memberikan rasa nyaman, saling menghormati, dan ruang bagi kedua pihak untuk berkembang.

Jika saat ini hubungan tidak lagi sesuai dengan harapan, gunakan waktu untuk mempertimbangkan apa yang sebenarnya Anda butuhkan dalam kehidupan cinta.

Keuangan Capricorn

Kondisi finansial Capricorn mungkin mengalami perubahan naik turun hari ini. Karena itu, pikirkan matang-matang sebelum menggunakan uang tabungan untuk keperluan yang tidak mendesak.

Hindari pengeluaran yang sebenarnya tidak diperlukan. Jika sedang mempertimbangkan investasi, jangan mengambil keputusan hanya karena tergiur potensi keuntungan.