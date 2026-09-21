Ramalan Zodiak Leo Selasa, 22 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Leo (23 Juli–22 Agustus) mungkin menghadapi suasana hati yang cukup berubah-ubah hari ini.
Pengaruh Bulan di Capricorn membuat emosi lebih mudah naik turun, sehingga penting bagi Leo untuk menjaga pikiran tetap tenang dan tidak terlalu terbawa situasi.
Secara fisik, kondisi tubuh diperkirakan cukup baik. Namun, gangguan tidur mungkin masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Pastikan Anda mendapatkan waktu istirahat yang cukup agar tubuh tetap bugar.
Dalam kehidupan percintaan, manfaatkan hari ini untuk menikmati momen menyenangkan bersama orang terkasih.
Sementara itu, jika tidak ada kebutuhan mendesak, sebaiknya tunda rencana bepergian dan gunakan waktu luang untuk beristirahat serta memulihkan energi.
Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ulasan selengkapnya tentang prediksi cinta, keuangan, karier, dan kesehatan Leo.
Cinta Leo
Rasa cemburu mungkin muncul ketika Leo melihat atau mendengar sesuatu dari pasangan yang membuat hati tidak nyaman. Namun, jangan memilih untuk memendam perasaan tersebut terlalu lama.
Pengaruh Bulan mendorong Leo untuk berbicara secara terbuka mengenai apa yang dirasakan. Sampaikan dengan tenang agar pasangan memahami sudut pandang Anda.
Komunikasi yang jujur dapat membantu mengatasi kesalahpahaman dan memperkuat rasa saling percaya dalam hubungan. Daripada membuat asumsi sendiri, lebih baik membicarakan masalah secara langsung.
Keuangan Leo
Pengaruh Venus membawa peluang bagi Leo untuk memenuhi sejumlah keinginan material. Anda boleh menikmati hasil kerja keras, tetapi tetap perlu memperhatikan batas pengeluaran.
Keinginan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman juga mungkin muncul, termasuk dengan merencanakan perjalanan singkat. Sebelum menentukan agenda, buatlah anggaran agar biaya yang dikeluarkan tetap terkendali.
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Jawa Pos
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