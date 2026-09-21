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Leni Setya Wati
Senin, 21 September 2026 | 19.39 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Selasa, 22 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Sagitarius (22 November–21 Desember) mendapat dorongan untuk lebih menghargai dan menyayangi diri sendiri.

Pengaruh Bulan di Capricorn mengingatkan Anda bahwa menjaga hubungan dengan diri sendiri sama pentingnya dengan memperhatikan orang lain.

Dalam menjaga kesehatan, hindari kebiasaan makan terlalu larut malam. Cobalah lebih menghargai hal-hal baik yang sudah dimiliki dan bersyukur atas berbagai keberuntungan yang hadir dalam hidup.

Untuk urusan asmara, hubungan yang sudah berjalan mungkin memiliki peluang untuk berkembang ke tahap yang lebih serius.

Sementara dalam karier, beberapa hari ke depan membawa peluang yang menjanjikan untuk pertumbuhan profesional.

Sagitarius juga dapat mulai mewujudkan keinginan untuk menjelajahi berbagai tempat di dunia. Impian bepergian ke banyak negara mungkin dapat diwujudkan secara perlahan melalui perencanaan yang matang.

Mari simak ramalan zodiak Sagitarius selengkapnya seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Sagitarius

Pengaruh Venus membuat hubungan pertemanan Sagitarius mungkin terasa sedikit membingungkan. Seorang teman bisa saja memberikan tanda-tanda yang membuat Anda bertanya-tanya mengenai perasaannya.

Jika ternyata Anda juga memiliki perasaan yang sama, hari ini dapat menjadi momentum untuk mulai menunjukkan ketertarikan dan membuka peluang bagi hubungan tersebut berkembang.

Bagi Sagitarius yang sudah memiliki pasangan, ini juga dapat menjadi waktu yang tepat untuk membicarakan langkah berikutnya jika hubungan terasa semakin serius.

Keuangan Sagitarius

Dalam urusan finansial, Venus membawa peluang yang berpotensi memberikan keuntungan. Kesempatan tersebut mungkin tidak langsung menunjukkan hasil, tetapi manfaatnya bisa terasa di kemudian hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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