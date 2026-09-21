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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 21 September 2026 | 19.38 WIB

5 Zodiak yang Mudah Panik Saat Sakit, Hipokondria Akut dan Kerap Melakukan Self Diagnosis

Ilustrasi seseorang yang sedang sakit/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang sedang sakit/Magnific

JawaPos.com-Hipokondria adalah seseorang yang mengalami kecemasan berlebih saat berkaitan dengan kondisi kesehatannya. 

Mereka sering melakukan self diagnosis berdasarkan gejala-gejala penyakit yang muncul di internet.

Mereka justru menghabiskan waktu seharian untuk mencari penyakit yang sesuai dengan gejala yang mereka rasakan, mengikuti FGD kesehatan, membaca jurnal kesehatan, sampai mencari pengobatan alternatif yang menurut mereka paling sesuai. 

Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (21/9) berikut lima zodiak yang kerap mengalami hipokondria akut. 

Virgo memiliki kecenderungan untuk overthinking membayangkan kemungkinan terburuk saat sakit. Mereka dapat dengan cepat mencari informasi di internet dan membuat self diagnose, sampai menentukan pengobatan yang menurut mereka sesuai. 

Cancer selalu khawatir sewaktu-waktu akan jatuh sakit. Saat mendengar orang lain mengalami gejala sakit tertentu. Cancer dapat secara tiba-tiba merasa seolah mereka juga tertular penyakit. Cancer peduli terhadap orang lain dan ingin berada di sisi seseorang saat sedang sakit. Oleh karena itu, mereka mungkin merasa lebih nyaman menjaga jarak dari orang yang sedang sakit sambil tetap memberikan perhatian dari jauh.

Capricorn dapat memiliki sisi yang sangat pesimis. Capricorn cenderung tidak banyak membicarakan kekhawatiran tersebut. Mereka menyimpan rasa cemasnya sendiri sampai kondisi tersebut menjadi semakin berat. Capricorn dikenal mampu menyelesaikan masalah, namun kemampuan tersebut seketika hilang saat masalahnya berkaitan dengan diri mereka sendiri.

Pisces berusaha mengesampingkan pikiran hipokondiraknya tersebut. Saat sudah tidak bisa lagi mengabaikan kondisi yang dirasakan, mereka dapat mencari pilihan pengobatan alternatif jika memungkinkan. Pisces juga dikenal sangat emosional. 

Libra dapat menggunakan penyakit atau gejala yang dirasakan sebagai cara untuk mendapatkan perhatian dan simpati. Mereka mungkin berusaha mendapatkan sesuatu yang positif, seperti perhatian dan dukungan dari orang-orang disekitarnya.  

Editor: Setyo Adi Nugroho
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