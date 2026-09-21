Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 21 September 2026 | 19.30 WIB

Ramalan Zodiak Leo 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak leo berada di posisi yang sangat baik untuk menuai hasil dari semua kerja keras di masa lalu. Selama beberapa minggu mendatang, leo dapat mewujudkan kemajuan penting dalam karir dan kehidupan pribadi. 

Leo tidak hanya akan melihat kemajuan signifikan dalam kehidupan kerja, tetapi juga akan mencapai kebahagiaan yang lebih besar. Leo memiliki momentum yang bagus, jadi teruskanlah langkahmu dalam mewujudkan tujuan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Senin, 21 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Kehadiran pasangan memungkinkan zodiak leo untuk menikmati keajaiban cinta dan mendapatkan pengalaman cinta. Terkait karir, bersiaplah karena leo mungkin akan mendapatkan kenaikan gaji atau promosi yang telah diperjuangkan.

Sementara itu, sebaiknya leo menghindari mengemudi karena kecelakaan sangat mungkin terjadi. Terkait keuangan, berkonsultasilah dengan ahli keuangan dan lakukan riset sebanyak mungkin sebelum berinvestasi.

Cinta Leo

Suasana hati yang baik dan sikap penuh perhatian, akan membuat kehidupan romantis leo terasa sangat bahagia. Kehadiran pasangan memungkinkan leo untuk menikmati keajaiban cinta dan mendapatkan pengalaman tentang cinta pertama. Lebih jauh lagi, pasangan juga akan membantu leo mengembangkan perasaan positif tentang kehidupan.

Karir Leo

Jika belum mendengar kabar tentang pekerjaan, tetaplah waspada karena leo mungkin akan mendapatkan kenaikan gaji atau promosi yang telah diperjuangkan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 21 September 2026 | 19.29 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 21 September 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 21 September 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 21 September 2026 | 19.28 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 21 September 2026 | 19.26 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore