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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 21 September 2026 | 19.15 WIB

Ramalan Zodiak Aries 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak aries akan menuai hasil yang melimpah selama beberapa bulan mendatang. Kerja keras dan fokus aries akan mulai membuahkan hasil yang besar berupa promosi dan kenaikan gaji.

Padahal, aries mungkin sudah menyerah untuk mendapatkan pengakuan atas semua yang dilakukan. Pertahankan energi, semangat, dan antusiasmemu. Banyak peluang akan segera terbuka dan bersiaplah untuk menerimanya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Senin, 21 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus berani dan terus terang jika ingin menunjukkan kepedulian kepada seseorang yang disukai. Terkait karir, perkuat diri sendiri dengan memperoleh keterampilan baru untuk meningkatkan prospek karir.

Sementara itu, patuhi semua aturan lalu lintas saat mengemudi atau berjalan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Terkait keuangan, aries disarankan untuk berhati-hati serta waspada sebelum berinvestasi.

Cinta Aries

Mencari hadiah sempurna untuk seseorang dapat memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Namun, aries harus berani dan terus terang jika tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kepedulian kepada seseorang yang disukai. Jangan malu dan ungkapkan keinginan hatimu untuk memulai perjalanan cinta.

Karir Aries

Dedikasi dan loyalitas aries di tempat kerja akan dihargai. Perkuat diri sendiri dengan mendapatkan keterampilan baru untuk meningkatkan prospek karir. Sisi kreatif dan pengalaman akan memungkinkan aries mencapai target yang telah ditetapkan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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