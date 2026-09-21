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Leni Setya Wati
Senin, 21 September 2026 | 18.40 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Selasa, 22 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Taurus (20 April–20 Mei) diprediksi memiliki kondisi emosional yang lebih kuat hari ini. Pengaruh Bulan di Capricorn mendorong Taurus untuk lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi.

Daripada menetapkan target yang terlalu besar, cobalah memulai dari tujuan-tujuan kecil yang realistis.

Kenali kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Rasa percaya diri dapat membantu Taurus melangkah lebih mantap dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam urusan asmara, jangan merasa harus mengubah diri demi mendapatkan cinta. Belajarlah mencintai diri sendiri dan yakin bahwa orang yang tepat akan menerima Anda apa adanya.

Untuk urusan pekerjaan, jangan ragu meminta masukan dari teman yang dapat dipercaya. Saran dari orang terdekat mungkin membantu Anda melihat pilihan karier dari sudut pandang yang berbeda.

Selain itu, ada kemungkinan Taurus mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi tempat baru. Yuk simak ramalan zodiak Taurus selengkapnya seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Taurus

Bagi Taurus yang masih teringat dengan hubungan masa lalu, tidak perlu memaksakan diri untuk segera melupakan semuanya. Berikan waktu bagi diri sendiri untuk memulihkan perasaan.

Pengaruh Venus menunjukkan bahwa proses melepaskan cinta lama mungkin berjalan secara perlahan. Seiring waktu, pikiran akan menjadi lebih tenang dan Anda mulai mampu melihat peluang untuk membuka lembaran baru.

Sementara bagi Taurus yang sedang menjalin hubungan, penting untuk tidak membawa luka dari masa lalu ke dalam hubungan yang sedang dijalani.

Fokuslah pada apa yang terjadi saat ini dan berikan kesempatan bagi hubungan untuk berkembang.

Keuangan Taurus

Dalam hal finansial, Merkurius mengingatkan Taurus agar tidak terus-menerus memikirkan kerugian atau kesalahan finansial yang pernah terjadi.

Jadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran dan gunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Editor: Novia Tri Astuti
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