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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 21 September 2026 | 17.08 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

 

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagitarius hari ini diprediksi menghadapi hari yang cukup menantang pada Senin, 21 September 2026. Beberapa situasi mungkin tidak berjalan sesuai harapan sehingga Anda perlu melakukan sejumlah penyesuaian agar aktivitas tetap berjalan lancar.

Tantangan juga berpotensi muncul dalam pekerjaan, hubungan asmara, hingga keuangan Sagitarius. Karena itu, penting untuk menjaga sikap dan mempersiapkan diri dengan baik agar berbagai persoalan dapat dihadapi dengan lebih tenang.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Sagitarius, Senin (21/9), dikutip dari Astroved.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Secara umum, hari ini mungkin tidak berjalan sesuai keinginan. Anda perlu melakukan beberapa penyesuaian agar berbagai aktivitas tetap berjalan dengan lancar. Hindari memaksakan keadaan dan cobalah lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan.

Cinta Sagitarius

Kecenderungan untuk bersikap egois dapat memicu ketidakharmonisan dalam hubungan. Sikap terlalu mementingkan keinginan sendiri berpotensi membuat pasangan merasa kurang dihargai.

Cobalah lebih memahami perasaan dan sudut pandang pasangan. Mengendalikan ego serta memberikan ruang untuk berdiskusi dapat membantu menjaga hubungan tetap harmonis.

Karier Sagitarius

Sejumlah situasi sulit mungkin muncul di tempat kerja. Kondisi tersebut dapat mengganggu kelancaran pekerjaan jika Anda tidak mempersiapkan diri dengan baik.

Tetap fokus pada tanggung jawab dan hadapi setiap persoalan secara terencana. Persiapan yang matang akan membantu Anda menjalankan pekerjaan secara lebih efektif.

Kesehatan Sagitarius

Anda berpotensi mengalami sakit kepala atau nyeri punggung. Kondisi tersebut bisa menjadi tanda tubuh membutuhkan perhatian dan waktu untuk beristirahat.

Jaga kesehatan dengan baik dan hindari aktivitas yang terlalu menguras tenaga. Meditasi juga dapat membantu meredakan ketegangan sekaligus membuat pikiran lebih rileks.

Editor: Kuswandi
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