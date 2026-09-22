Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 22 September 2026 | 17.48 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 22 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagitarius hari ini diprediksi perlu menghadapi hari dengan kesabaran dan penuh harapan. 

Kemampuan mengendalikan perasaan serta emosi menjadi kunci agar berbagai situasi yang muncul tidak mengganggu langkah Anda.

Sejumlah tantangan mungkin terasa cukup berat, terutama dalam pekerjaan, keuangan, dan kesehatan.

Namun, tetap optimistis dan menghadapi setiap persoalan dengan tenang dapat membantu Sagitarius melewati hari dengan lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Sagitarius, Selasa (22/9), dikutip dari Astroved.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Secara umum, hari ini menuntut Sagitarius untuk lebih bersabar dan tetap memiliki harapan yang baik. 

Anda mungkin menghadapi situasi yang menguji emosi, sehingga kemampuan mengendalikan perasaan menjadi sangat penting.

Cinta Sagitarius

Hubungan asmara antara Anda dengan pasangan mungkin diwarnai perasaan yang mengganggu.

Anda cenderung menunjukkan emosi tertentu kepada pasangan yang berpotensi membuat suasana hubungan menjadi kurang nyaman.

Akan lebih bijaksana jika Anda menghadapi situasi tersebut dengan lebih tenang. Jangan terburu-buru meluapkan perasaan sebelum memahami persoalan yang sebenarnya.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Sumber: Astroved.com
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Capricorn Rabu, 23 September 2026: Susun Rencana dengan cermat agar Target Tercapai - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn Rabu, 23 September 2026: Susun Rencana dengan cermat agar Target Tercapai

Selasa, 22 September 2026 | 17.12 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Rabu, 23 September 2026: Perlu Penyesuaian agar Hari Berjalan Lancar - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius Rabu, 23 September 2026: Perlu Penyesuaian agar Hari Berjalan Lancar

Selasa, 22 September 2026 | 17.09 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Rabu, 23 September 2026: Tetap Sabar Hadapi Berbagai Tantangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Rabu, 23 September 2026: Tetap Sabar Hadapi Berbagai Tantangan

Selasa, 22 September 2026 | 17.06 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore