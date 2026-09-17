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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 17 September 2026 | 17.49 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagitarius hari ini disarankan mengandalkan usaha sendiri dan tidak terlalu berharap pada keberuntungan.

Kondisi yang kurang menguntungkan membuat Anda perlu lebih berhati-hati dalam menentukan langkah.

Kesibukan juga akan mewarnai aktivitas Sagitarius. Sementara tekanan emosional dan pengeluaran tambahan perlu dikelola dengan baik.

Menjalani segala sesuatu dengan tenang dan terencana akan membantu Anda melewati hari dengan lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Sagitarius, Kamis (17/9), dikutip dari Astroved.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Secara umum, hari ini mungkin terasa kurang menguntungkan bagi Sagitarius. Karena itu, jangan terlalu mengandalkan keberuntungan dan lebih fokus pada usaha yang bisa Anda lakukan sendiri.

Hindari mengambil keputusan besar agar tidak menimbulkan risiko yang tidak perlu.

Cinta Sagitarius

Perasaan tegang mungkin muncul dan memengaruhi hubungan Anda dengan pasangan.

Kondisi emosional yang tidak stabil dapat membuat persoalan kecil terasa lebih besar.

Cobalah menghadapi situasi dengan santai dan tetap tenang. Memberikan ruang untuk saling memahami akan membantu menjaga hubungan tetap harmonis.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Astroved.com
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