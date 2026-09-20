4 Weton Perempuan yang Disebut Membawa Hoki dan Kelancaran Rezeki bagi Keluarga

Ilustrasi weton pembawa rezeki untuk suami menurut primbon jawa (freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran yang kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta peruntungan seseorang.
Kepercayaan mengenai weton juga berkembang dalam kehidupan rumah tangga. Beberapa weton perempuan bahkan disebut memiliki karakter yang dianggap mampu menciptakan suasana keluarga harmonis sekaligus mendukung kelancaran rezeki pasangan.
Dikutip dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat empat weton perempuan yang dalam penafsiran primbon Jawa dipercaya membawa keberuntungan dan kelancaran rezeki bagi suami maupun keluarga.
Berikut empat weton yang masuk dalam penafsiran tersebut:
Perempuan yang lahir pada Rabu Wage digambarkan sebagai pribadi cerdas, hemat, serta mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Mereka juga disebut mampu menempatkan diri dan memberikan dukungan kepada pasangan.
Dalam penafsiran primbon Jawa, karakter tersebut membuat Rabu Wage dipercaya dapat menjadi pendamping yang membantu menjaga keseimbangan dalam rumah tangga. Sikap bijak dalam mengatur kehidupan keluarga kemudian dikaitkan dengan datangnya keberuntungan bagi pasangan.
Kamis Kliwon disebut memiliki karakter pekerja keras dan tidak mudah menyerah, terutama ketika berhadapan dengan persoalan ekonomi. Pemilik weton ini digambarkan memiliki kegigihan untuk membantu menjaga kestabilan kehidupan keluarga.
Meski terkadang emosinya disebut cukup kuat, mereka juga dikenal memiliki sisi lembut dan penuh perhatian kepada orang-orang yang disayangi.
Dalam kepercayaan primbon, ketekunan dan kemauan bekerja tersebut dipercaya dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran rezeki keluarga.
Perempuan dengan weton Minggu Kliwon digambarkan mempunyai pembawaan tenang, bijaksana, dan mudah memaafkan. Mereka cenderung menjalani kehidupan secara sederhana tetapi tetap memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga.
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