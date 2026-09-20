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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 21 September 2026 | 03.44 WIB

Rezeki Mengalir dari Berbagai Arah, 6 Weton Ini Disebut Punya Aura Keberuntungan

weton jadi magnet uang, keberuntungan, kelimpahan, dan kebahagiaan - Image

weton jadi magnet uang, keberuntungan, kelimpahan, dan kebahagiaan

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta keberuntungan seseorang berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa.

Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai karakter yang membuat mereka lebih mudah menemukan peluang. Rezeki yang datang pun digambarkan tidak selalu berupa uang, tetapi dapat hadir melalui pekerjaan, relasi, usaha, maupun kesempatan yang muncul secara tidak terduga.

Namun, berbagai gambaran tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan ramalan tradisional, bukan kepastian mengenai kondisi kehidupan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Kunil Primbon Jowo, terdapat enam weton yang disebut memiliki daya tarik terhadap rezeki, kelimpahan, keberuntungan, dan kebahagiaan.

Berikut daftarnya:

1. Selasa Wage – Cepat Membaca Peluang

Pemilik weton Selasa Wage digambarkan sebagai pribadi yang spontan, berani, dan tidak terlalu lama menimbang ketika melihat sebuah kesempatan.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, mereka dipercaya mampu bergerak lebih cepat dibandingkan orang lain. Keberanian mengambil tindakan menjadi salah satu karakter yang dianggap dapat membantu mereka memanfaatkan momentum.

Selain keberanian, Selasa Wage juga dipercaya mempunyai intuisi yang cukup kuat. Ketika menghadapi situasi sulit, mereka disebut mampu menemukan alternatif jalan keluar.

Menurut ramalan tersebut, kombinasi keberanian dan kepekaan membaca keadaan membuat peluang finansial Selasa Wage digambarkan cukup terbuka.

2. Minggu Kliwon – Rezeki dari Relasi

Minggu Kliwon dikenal dalam ramalan sebagai weton dengan kemampuan bersosialisasi yang kuat. Sikap ramah dan kepedulian terhadap orang lain membuat mereka relatif mudah membangun hubungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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