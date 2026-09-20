4 Shio Ini Disebut Bisa Mengalami Perubahan Finansial, Ada yang Berpeluang Punya Aset Baru

JawaPos.com – Peruntungan dalam astrologi Tionghoa kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, hubungan sosial, hingga kondisi finansial.

Pada tahun ini, sejumlah shio disebut sedang berada dalam periode yang penuh peluang. Dalam sejumlah ramalan, beberapa di antaranya bahkan dikaitkan dengan kemungkinan mengalami perkembangan finansial yang cukup besar.

Peluang tersebut digambarkan dapat datang melalui pekerjaan, usaha, kerja sama, maupun sumber pemasukan lain yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat shio yang disebut memiliki peruntungan finansial positif dan berpeluang mengalami perubahan dalam kondisi kehidupannya tahun ini.

Berikut daftarnya:

1. Shio Naga Shio Naga kerap diasosiasikan dengan kekuatan, ambisi, dan keberhasilan dalam astrologi Tionghoa. Dalam ramalan yang dikutip, pemilik shio ini disebut memiliki peluang yang cukup besar untuk mengalami perkembangan positif pada tahun ini.

Kesempatan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan pekerjaan atau usaha utama. Ada pula kemungkinan munculnya sumber pemasukan lain yang tidak sebelumnya direncanakan.

Jika peluang tersebut benar-benar muncul, kondisi finansial Naga disebut dapat mengalami peningkatan. Ramalan bahkan menggambarkan kemungkinan sebagian pemilik shio ini mulai mampu memenuhi keinginan besar, seperti membeli kendaraan atau mempersiapkan aset.

Namun, peningkatan pemasukan tetap perlu diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang cermat agar tidak berujung pada pengeluaran berlebihan.