Banjir Keuntungan! 9 Tanggal Lahir Ini Diprediksi Mengalami Perubahan Finansial Positif

JawaPos.com - Penghujung Agustus 2026 dipercaya menjadi periode yang membawa perubahan dalam urusan finansial bagi sebagian orang. Dalam numerologi, tanggal kelahiran tertentu disebut memiliki energi yang berkaitan dengan peluang, keberhasilan, dan perkembangan materi.

Ramalan tersebut menggambarkan kemungkinan munculnya sumber penghasilan tambahan, keuntungan dari pekerjaan sebelumnya, hingga peluang baru yang tidak datang setiap saat.

Namun, ramalan numerologi sebaiknya dipandang sebagai hiburan atau bagian dari kepercayaan, bukan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

Dilansir dari YourTango, terdapat sembilan tanggal lahir yang disebut memiliki prospek finansial positif menjelang akhir Agustus 2026. Berikut rinciannya.

1. Lahir pada Tanggal 2, 20, atau 29 Mereka yang lahir pada tanggal 2, 20, atau 29 diprediksi memasuki fase yang lebih stabil dalam urusan keuangan.

Usaha yang telah dilakukan selama beberapa waktu sebelumnya disebut mulai memperlihatkan hasil. Salah satu kemungkinan yang digambarkan adalah munculnya pemasukan tambahan atau pembayaran dari pihak yang sebelumnya masih memiliki kewajiban kepada mereka.

Orang-orang yang bekerja dengan klien, menjalankan usaha jasa, atau mengandalkan kemampuan membangun relasi juga disebut mempunyai peluang lebih besar.

Kepercayaan menjadi modal penting. Karena itu, jangan ragu menyampaikan keinginan untuk memperoleh tanggung jawab baru, kenaikan penghasilan, atau kesempatan yang lebih baik.

2. Lahir pada Tanggal 5, 14, atau 23 Pemilik tanggal lahir 5, 14, dan 23 disebut mempunyai peluang merasakan peningkatan finansial menjelang akhir Agustus.