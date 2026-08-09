3 Weton yang Diprediksi Mengalami Perubahan Finansial Besar Setelah Agustus 2026

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, watak, serta gambaran mengenai perjalanan hidup dan peruntungan seseorang.

Melalui perhitungan dalam Primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya keberuntungan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan rezeki.

Ada pula ramalan yang menyebut beberapa weton akan mengalami perubahan positif dalam kondisi finansial setelah melewati periode tertentu.

Dilansir dari akun YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat tiga weton yang disebut berpeluang mendapatkan peningkatan rezeki setelah Agustus 2026.

Berikut tiga weton yang dimaksud.

1. Selasa Kliwon Selasa Kliwon menjadi weton pertama yang disebut memiliki peluang memperoleh peruntungan lebih baik setelah Agustus 2025.

Orang yang lahir pada weton ini dikenal memiliki karakter ramah dan mudah berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan berkomunikasi yang baik membuat mereka cenderung mudah membangun hubungan sosial.

Sifat tersebut dipercaya dapat menjadi salah satu modal ketika mereka menjalankan pekerjaan maupun usaha. Selasa Kliwon juga digambarkan sebagai pribadi yang memiliki wawasan cukup luas dan mampu melihat kesempatan yang ada di sekitarnya.

Dalam ramalan Primbon Jawa yang dikutip sumber tersebut, periode setelah Agustus 2025 disebut dapat membawa peningkatan rezeki bagi pemilik weton Selasa Kliwon.