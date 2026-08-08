Tak Disangka, 7 Zodiak Ini Berpotensi Mengalami Perubahan Finansial Besar di 2026

Ilustrasi zodiak mandi uang (freepik)
JawaPos.com – Memiliki penghasilan yang terus meningkat dan kondisi keuangan yang lebih stabil tentu menjadi harapan banyak orang. Setelah melewati berbagai tantangan finansial, tahun baru kerap dianggap sebagai kesempatan untuk membuka lembaran dan mengejar peluang yang lebih besar.
Dalam astrologi, setiap tahun dipercaya membawa karakter energi yang berbeda. Tahun 2026, misalnya, sering dikaitkan dengan Tahun Kuda Api dalam astrologi Tionghoa, yang melambangkan keberanian, gerak cepat, dan semangat mengambil tindakan.
Energi tersebut kemudian dikaitkan dengan peluang finansial bagi sejumlah zodiak. Bentuknya bisa berupa kesempatan karier, pengembangan usaha, sumber pendapatan tambahan, maupun keberanian mengambil keputusan yang sebelumnya masih ditunda.
Namun, ramalan astrologi tentu bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya. Kondisi keuangan tetap dipengaruhi kemampuan, usaha, keputusan, kondisi ekonomi, serta cara mengelola uang.
Dirangkum dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, berikut tujuh zodiak yang disebut memiliki peluang finansial menarik pada 2026.
Scorpio dikenal sebagai pribadi yang cenderung bekerja secara tenang dan tidak suka terlalu banyak mengumbar rencana. Di balik sikap tersebut, mereka digambarkan memiliki fokus serta kemampuan membaca situasi dengan cukup tajam.
Karakter yang penuh perhitungan membuat Scorpio tidak mudah tergoda mengambil keputusan finansial secara sembarangan. Mereka lebih suka mempertimbangkan potensi keuntungan dan risiko sebelum menentukan langkah.
Pada 2026, peluang keuangan Scorpio disebut dapat muncul melalui kerja sama strategis, proyek yang dikerjakan secara serius, atau aset yang selama ini belum banyak diperhatikan.
Agar peluang tersebut benar-benar menghasilkan, Scorpio perlu tetap terbuka terhadap kolaborasi dan tidak berusaha mengendalikan semuanya seorang diri.
Pisces sering dianggap sebagai zodiak yang mengandalkan perasaan dan imajinasi. Namun, kemampuan membaca situasi serta intuisi yang dimiliki dapat menjadi modal berharga ketika diarahkan ke bidang profesional.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan