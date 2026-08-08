Tak Disangka, 7 Zodiak Ini Berpotensi Mengalami Perubahan Finansial Besar di 2026

JawaPos.com – Memiliki penghasilan yang terus meningkat dan kondisi keuangan yang lebih stabil tentu menjadi harapan banyak orang. Setelah melewati berbagai tantangan finansial, tahun baru kerap dianggap sebagai kesempatan untuk membuka lembaran dan mengejar peluang yang lebih besar.

Dalam astrologi, setiap tahun dipercaya membawa karakter energi yang berbeda. Tahun 2026, misalnya, sering dikaitkan dengan Tahun Kuda Api dalam astrologi Tionghoa, yang melambangkan keberanian, gerak cepat, dan semangat mengambil tindakan.

Energi tersebut kemudian dikaitkan dengan peluang finansial bagi sejumlah zodiak. Bentuknya bisa berupa kesempatan karier, pengembangan usaha, sumber pendapatan tambahan, maupun keberanian mengambil keputusan yang sebelumnya masih ditunda.

Namun, ramalan astrologi tentu bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya. Kondisi keuangan tetap dipengaruhi kemampuan, usaha, keputusan, kondisi ekonomi, serta cara mengelola uang.

Dirangkum dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, berikut tujuh zodiak yang disebut memiliki peluang finansial menarik pada 2026.

1. Scorpio Scorpio dikenal sebagai pribadi yang cenderung bekerja secara tenang dan tidak suka terlalu banyak mengumbar rencana. Di balik sikap tersebut, mereka digambarkan memiliki fokus serta kemampuan membaca situasi dengan cukup tajam.

Karakter yang penuh perhitungan membuat Scorpio tidak mudah tergoda mengambil keputusan finansial secara sembarangan. Mereka lebih suka mempertimbangkan potensi keuntungan dan risiko sebelum menentukan langkah.

Pada 2026, peluang keuangan Scorpio disebut dapat muncul melalui kerja sama strategis, proyek yang dikerjakan secara serius, atau aset yang selama ini belum banyak diperhatikan.

Agar peluang tersebut benar-benar menghasilkan, Scorpio perlu tetap terbuka terhadap kolaborasi dan tidak berusaha mengendalikan semuanya seorang diri.