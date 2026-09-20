Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Minggu, 20 September 2026: Jaga Asupan dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Minggu, 20 September 2026, perlu diperhatikan terutama melalui kebiasaan makan dan pola istirahat sehari-hari.
Pilihan makanan yang lebih bernutrisi dapat membantu tubuh memperoleh asupan yang dibutuhkan setelah menjalani berbagai aktivitas.
AstroTalk menyarankan Virgo untuk menambahkan buah serta biji-bijian ke dalam menu harian sebagai bagian dari pola makan yang lebih beragam.
Kebiasaan memilih makanan secara asal karena terburu-buru sebaiknya mulai dikurangi, terutama ketika jadwal sedang padat.
Virgo dapat menyiapkan makanan bergizi sebelumnya agar tetap memiliki pilihan yang lebih baik saat tidak mempunyai banyak waktu untuk memasak.
Kebutuhan cairan juga perlu dijaga secara teratur sepanjang hari.
Jangan menunggu tubuh terasa sangat lelah atau haus terlebih dahulu untuk mulai memenuhi kebutuhan dasar tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022