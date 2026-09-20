Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 20 September 2026 | 18.07 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Minggu, 20 September 2026: Jaga Asupan dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Minggu, 20 September 2026, perlu diperhatikan terutama melalui kebiasaan makan dan pola istirahat sehari-hari.

Pilihan makanan yang lebih bernutrisi dapat membantu tubuh memperoleh asupan yang dibutuhkan setelah menjalani berbagai aktivitas.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Minggu, 20 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk menyarankan Virgo untuk menambahkan buah serta biji-bijian ke dalam menu harian sebagai bagian dari pola makan yang lebih beragam.

Kebiasaan memilih makanan secara asal karena terburu-buru sebaiknya mulai dikurangi, terutama ketika jadwal sedang padat.

Virgo dapat menyiapkan makanan bergizi sebelumnya agar tetap memiliki pilihan yang lebih baik saat tidak mempunyai banyak waktu untuk memasak.

Kebutuhan cairan juga perlu dijaga secara teratur sepanjang hari.

Jangan menunggu tubuh terasa sangat lelah atau haus terlebih dahulu untuk mulai memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Minggu, 20 September 2026: Luangkan Waktu untuk Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Minggu, 20 September 2026: Luangkan Waktu untuk Istirahat

Minggu, 20 September 2026 | 18.04 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Minggu, 20 September 2026: Coba Rutinitas yang Berbeda - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Minggu, 20 September 2026: Coba Rutinitas yang Berbeda

Minggu, 20 September 2026 | 18.02 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Minggu, 20 September 2026: Segarkan Rutinitas Harian - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Minggu, 20 September 2026: Segarkan Rutinitas Harian

Minggu, 20 September 2026 | 18.00 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore