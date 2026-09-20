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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 20 September 2026 | 18.04 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Minggu, 20 September 2026: Luangkan Waktu untuk Istirahat

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Minggu, 20 September 2026, perlu mendapat perhatian terutama dalam mengatur tekanan pikiran dan waktu pemulihan.

Berbagai urusan pekerjaan, hubungan, maupun persoalan lain mungkin membuat Libra terus memikirkan banyak hal hingga pikiran terasa lebih berat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Minggu, 20 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Memberikan waktu untuk menyendiri sejenak dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kepenatan dan membuat pikiran terasa lebih tenang.

Libra tidak harus selalu berada di tengah keramaian untuk mendapatkan suasana hati yang nyaman.

Menikmati waktu yang lebih sunyi sambil melakukan kegiatan sederhana dapat membantu mengembalikan energi setelah menjalani berbagai kesibukan.

Selain menjaga kondisi emosional, Libra juga perlu memperhatikan makanan yang dikonsumsi setiap hari.

Asupan bergizi dapat membantu tubuh tetap mendapatkan energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk menjalani aktivitas.

Editor: Novia Tri Astuti
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