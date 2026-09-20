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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 20 September 2026 | 17.53 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Minggu, 20 September 2026: Beri Tubuh Waktu Beristirahat

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Minggu, 20 September 2026, mengingatkan bahwa tubuh tidak harus selalu berada dalam kondisi penuh tenaga setiap saat.

Setelah melewati rutinitas yang cukup padat, Aquarius mungkin merasakan semangat yang menurun untuk menjalankan beberapa aktivitas.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Minggu, 20 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Rasa lelah tersebut tidak berarti Aquarius harus terus memaksa diri agar tetap produktif sepanjang hari.

Memberikan jeda kepada tubuh justru dapat membantu mengembalikan energi sebelum kembali menjalani berbagai kegiatan.

Jika sedang tidak bersemangat untuk berolahraga, Aquarius dapat memilih aktivitas fisik yang lebih ringan dan disesuaikan dengan kemampuan tubuh.

Berjalan santai, melakukan peregangan, atau mengurangi kegiatan yang membutuhkan banyak tenaga bisa menjadi pilihan yang lebih sesuai.

Tidak perlu merasa bersalah ketika tubuh membutuhkan waktu untuk bersantai.

Editor: Novia Tri Astuti
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