Istana Ungkap Misi Prabowo ke Rusia: Buka Peluang Ekonomi untuk Indonesia

JawaPos.com - Istana Kepresidenan mengungkapkan alasan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, pada Rabu (2/9). Kunjungan kenegaraam itu dinilai sebagai bagian dari politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi perubahan konstelasi global.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, arah tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi dasar Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara lain.

“Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dalam menjalankan politik luar negeri, Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional,” kata Qodari dalam keterangannya, Senin (7/9).

Menurut Qodari, prinsip bebas aktif menuntut Indonesia untuk tidak sekadar menyaksikan perkembangan geopolitik dunia. Indonesia perlu mengambil sikap dan berperan ketika situasi global berkaitan dengan kepentingan nasional.

Kerja sama dengan berbagai negara pun, lanjut dia, diarahkan pada hubungan yang saling menguntungkan. Diplomasi tidak hanya membangun kepercayaan antarnegara, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan Indonesia.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Indonesia harus hadir, berbicara, dan memperjuangkan kepentingan nasional secara aktif,” ujarnya.

Implementasi pendekatan tersebut terlihat dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia. Dalam lawatan tersebut, Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan sekaligus menyampaikan pidato pada Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 yang turut dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin.

Qodari menilai, Rusia memiliki posisi penting dalam peta geopolitik global, sekaligus mempunyai potensi besar dari sisi sumber daya alam. Kondisi itu menjadikan hubungan Indonesia-Rusia memiliki peluang untuk dikembangkan lebih jauh.

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Menurutnya, perjalanan Presiden ke luar negeri tidak semata-mata ditujukan untuk menjalankan agenda protokoler atau diplomasi politik. Setiap pertemuan dan forum internasional diharapkan dapat membuka ruang kerja sama yang berdampak terhadap perekonomian nasional.