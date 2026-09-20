Ramalan Zodiak Cancer 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Pasangan zodiak cancer mungkin sedang terlibat masalah dan tidak dapat menghabiskan waktu bersama. Jangan biarkan rasa tidak aman menguasai. Pasangan perlu menyelesaikan masalahnya saat ini. Tenanglah dan lakukan apa yang ingin dilakukan.

Yakinlah bahwa cancer akan menghabiskan lebih banyak waktu bersama pasangan sesegera mungkin. Setelah menyelesaikan perselisihan, cancer akan menjadi tempat berlindung yang damai bagi pasangan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Minggu, 20 September 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer perlu menghidupkan kembali romantisme dan membuat percikan asmara menyala kembali. Terkait karir, beranilah untuk mencoba hal-hal baru di tempat kerja, karena risiko yang diambil akan membuahkan hasil.

Sementara itu, berolahragalah dan berlatih di gym, namun tetaplah waspada terhadap cedera lutut atau pergelangan kaki. Terkait keuangan, awasi pengeluaran dengan ketat jika cancer tidak ingin menghabiskan anggaran berlebih.

Cinta Cancer

Cancer dapat terhubung kembali dengan pasangan melalui cara yang belum pernah dilakukan. Mungkin, rutinitas pekerjaan dan kehidupan memadamkan nuansa romantis di dalam hubungan. Cobalah menghidupkan kembali romantisme dan membuat percikan asmara itu menyala kembali.

Karir Cancer