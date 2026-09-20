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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 20 September 2026 | 14.52 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com – Terobosan spiritual mungkin membuat zodiak taurhs merasa sedikit gelisah. Membersihkan hal-hal yang tidak berguna, seperti trauma masa lalu, mungkin akan memberi tahu beberapa hal tentang diri sendiri yang lebih baik tidak hadapi. 

Sangat penting untuk melepaskannya agar taurus dapat berkembang. Meskipun melibatkan air mata, ini adalah perkembangan positif. Taurus akan merasa lebih bahagia setelah semuanya terlepas. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Minggu, 20 September 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus dan pasangan perlu menikmati hari yang penuh dengan keharmonisan dan kesenangan. Terkait karir, berhati-hatilah saat berdiskusi dengan siapa pun mengenai kemitraan bisnis karena ada kemungkinan memburuk.

Sementara itu, perhatikan langkahmu ketika berjalan agar terhindar dari bahaya. Terkait keuangan, kendalikan pengeluaran dan jangan menghabiskan uang hanya untuk menjaga penampilan.

Cinta Taurus 

Hari ini mungkin membawa kesempatan istimewa bagi taurus dan pasangan untuk pergi keluar dan bersenang-senang. Secara keseluruhan, hari ini penuh dengan keharmonisan dan kesenangan, jadi nikmatilah. Kalian berdua pantas mendapatkan kesempatan untuk terhubung kembali.

Karir Taurus

Taurus harus berhati-hati dalam berdiskusi dengan siapa pun mengenai kemitraan bisnis. Hal ini mungkin tampak menjanjikan pada awalnya, tetapi kemungkinan besar diskusi tersebut akan memburuk seiring waktu. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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