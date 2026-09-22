Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 19.23 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Taurus Selasa, 22 September 2026: Pertimbangkan Setiap Keputusan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Taurus pada Selasa, 22 September 2026 membutuhkan perhatian lebih, terutama jika sedang mempertimbangkan perubahan pekerjaan atau memiliki rencana besar dalam waktu dekat.

Keinginan untuk membuka lembaran baru tetap perlu dibarengi dengan perhitungan finansial agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan kesulitan di kemudian hari.

Berikut ramalan keuangan zodiak Taurus pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika Taurus sedang mempertimbangkan untuk berpindah karier, periksa terlebih dahulu jumlah tabungan, kebutuhan bulanan, serta kemungkinan biaya tambahan yang harus ditanggung selama masa peralihan.

Jangan hanya melihat peluang mendapatkan penghasilan lebih tinggi tanpa memperhitungkan kestabilan pemasukan dan risiko yang mungkin muncul.

Perhitungan sederhana mengenai pemasukan dan pengeluaran dapat membantu Taurus melihat apakah rencana tersebut memang sesuai dengan kondisi finansial saat ini.

Untuk kebutuhan sehari-hari, Taurus juga sebaiknya lebih berhati-hati terhadap keinginan membeli sesuatu secara spontan.

Pengeluaran kecil yang dilakukan berulang kali dapat menghabiskan dana lebih banyak daripada yang disadari apabila tidak mendapatkan batasan yang jelas.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus untuk Besok Rabu, 23 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus untuk Besok Rabu, 23 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Selasa, 22 September 2026 | 17.48 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Rabu 23 September 2026: Atasi Rasa Tidak Percaya Diri - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Rabu 23 September 2026: Atasi Rasa Tidak Percaya Diri

Selasa, 22 September 2026 | 16.45 WIB

Ramalan Karier Zodiak Taurus Selasa, 22 September 2026: Tentukan Arah Sebelum Berubah - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Taurus Selasa, 22 September 2026: Tentukan Arah Sebelum Berubah

Selasa, 22 September 2026 | 15.16 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore