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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 20 September 2026 | 14.49 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Nilai-nilai zodiak virgo mungkin bertentangan dengan partner bisnis pada hari ini. Salah satu dari kalian mungkin terlalu pragmatis dan tampak tidak berperasaan, sementara yang lainnya terlalu idealis dan hidup di dunia mimpi. 

Hal ini bisa menjadi tonggak penting dalam hubungan virgo jika didekati dengan benar. Jika tidak dapat menciptakan situasi yang saling menguntungkan, mungkin virgo harus mempertimbangkan kembali kemitraan tersebut.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Minggu, 20 September 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Curahkan isi hati kepada pasangan dan beri tahu dia bagaimana hidup zodiak virgo telah berubah sejak ia hadir. Mengenai karir, perencanaan yang cermat sangat diperlukan jika virgo berpikir untuk berganti pekerjaan.

Sementara itu, patuhi batas kecepatan dan pastikan sabuk pengaman terpasang untuk menghindari kecelakaan. Terkait keuangan, pertimbangkan berbagai pilihan untuk melakukan pembelian karena aspek keuangan virgo sedang positif.

Cinta Virgo

Sudah saatnya virgo memberi tahu pasangan bagaimana hidup telah berubah sejak ia hadir. Hal ini akan membangkitkan semangatnya dan memungkinkan virgo dan pasangan untuk memulai perjalanan bersama. Curahkan isi hati kepada pasanganmu hari ini.

Karir Virgo

Jika berpikir untuk berganti pekerjaan, maka perencanaan yang cermat sangat diperlukan. Akan lebih baik jika leo menundanya dan menunggu kesempatan yang tepat. Keputusan yang diambil dengan bantuan kolega mungkin akan menguntungkan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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