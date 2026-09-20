Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aries tergoda untuk mengesampingkan pekerjaan dan terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan dan menghibur. Kemungkinan, berkonsentrasi pada pekerjaan dan komitmen lainnya bukanlah keahlian aries saat ini.

Pikiran yang melayang dapat menyebabkan aries teralihkan. Tetapi untungnya, sebagian besar tugas aries selesai pada akhir hari.

Berusahalah untuk tidak membiarkan pikiran terlalu jauh. Aries dapat berpikir tentang masa depan, tetapi cobalah untuk tetap berpijak pada kenyataan.

Zodiak taurus mungkin merasa kehilangan kendali atau berada dalam suasana hati yang buruk. Namun, apa pun keadaannya, taurus perlu mengendalikan emosi dan amarah.

Taurus mungkin merasa terdorong untuk melampiaskan emosi. Satu-satunya cara untuk menghindari hal ini adalah dengan mencegahnya. Cobalah menjaga ketenangan untuk menghindari masalah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Minggu, 20 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Jika yang sedang menjalani hubungan jarak jauh, pasangan akan mengunjungi zodiak aries hari ini. Terkait karir, manfaatkan dengan baik kesempatan memulai bisnis sampingan yang datang menghampiri.

Sementara itu, berhati-hatilah dan waspadalah saat berkendara untuk menghindari benturan dan tabrakan kecil. Terkait keuangan, awasi pengeluaran dengan cermat jika merasa belum mampu membeli sesuatu yang diinginkan untuk saat ini.