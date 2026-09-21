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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 21 September 2026 | 23.05 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Selasa, 22 September 2026: Kendalikan Emosi dan Susun Rencana Baru

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Taurus besok, Selasa, 22 September 2026, mengajak Anda untuk lebih mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan.

Tidak semua hal dapat diubah sesuai keinginan, sehingga Taurus perlu belajar menerima kenyataan tanpa terus membebani pikiran dengan penyesalan.

Daripada menghabiskan energi untuk memikirkan sesuatu yang berada di luar kendali, cobalah mengalihkan perhatian pada hal-hal yang masih dapat diperbaiki.

Taurus juga disarankan mulai menata pola makan dan memperhatikan kebutuhan tubuh agar kesehatan tetap terjaga dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Dalam urusan asmara, kenangan mengenai hubungan masa lalu mungkin kembali muncul, tetapi proses penyembuhan membutuhkan waktu dan kesabaran.

Sementara itu, Taurus yang sedang mempertimbangkan perubahan karier perlu memperjelas tujuan sebelum mengambil keputusan penting.

Rencana sederhana untuk bertemu teman juga dapat membantu menciptakan suasana hati yang lebih menyenangkan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Taurus untuk Selasa, 22 September 2026, mulai dari asmara, karier, keuangan, hingga kesehatan.

Editor: Novia Tri Astuti
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