Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Minggu, 20 September 2026 | 14.46 WIB

Ramalan Zodiak Aries untuk Minggu, 20 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aries (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Bagi pemilik zodiak Aries, hari ini menjadi waktu yang tepat untuk lebih menghargai diri sendiri dan tidak terlalu keras dalam menghadapi kekurangan.

Pengaruh Bulan di Sagitarius mendorong Aries untuk melihat berbagai hal dari sudut pandang yang lebih positif.

Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan kecil pada rutinitas dapat membantu menjaga semangat sekaligus mendukung kesehatan.

Pertemuan tak terduga dengan seseorang yang belum dikenal juga berpotensi memberikan warna berbeda pada hari Anda.

Dalam urusan asmara, kepercayaan dan komitmen menjadi fondasi penting yang perlu dijaga. Sementara itu, dari sisi karier, fokus dan kerja keras dapat membuka peluang yang berhubungan dengan kondisi finansial.

Bepergian atau mengunjungi tempat baru juga bisa memberikan pengalaman serta wawasan yang lebih luas.

Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan zodiak Aries pada Minggu, 20 September 2026 yang membahas berbagai aspek kehidupan.

Cinta Aries

Dalam hubungan asmara, kesetiaan menjadi salah satu kunci untuk membangun hubungan yang kuat.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces Minggu, 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Minggu, 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 20 September 2026 | 14.40 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Minggu, 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Minggu, 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 20 September 2026 | 14.38 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Minggu, 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn Minggu, 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 20 September 2026 | 14.30 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore