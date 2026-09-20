Ramalan Zodiak Capricorn Minggu, 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Meskipun senang menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga hampir setiap hari, zodiak capricorn ingin menghabiskan waktu sendirian hari ini.

Meskipun menghargai teman dan keluarga, capricorn adalah satu-satunya yang menanggung konsekuensi dari tindakan dari suatu keputusan. Jadi, fokuslah pada kemampuan pengambilan keputusan dan percayai intuisimu. Capricorn lebih mampu daripada yang terkira.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Minggu, 20 September 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn harus kreatif dan menikmati kebersamaan dengan pasangan. Terkait karir, semua usaha dan rencana capricorn untuk meraih tujuan karir akhirnya membuahkan hasil.

Sementara itu, kauhi api dan benda-benda tajam dan panas, karena capricorn cenderung mengalami cedera. Terkait keuangan, tahan keinginan untuk membeli barang mewah yang akan menguras isi dompetmu dalam waktu dekat.

Cinta Capricorn

Keinginan capricorn untuk memulai perjalanan kemungkinan akan terwujud hari ini. Capricorn mungkin berencana mengajak pasangan berkencan.

Oleh karena itu, capricorn harus kreatif dan menikmati kebersamaan dengan pasangan. Tujuan utamanya adalah untuk bersenang-senang dan saling memahami dengan baik.