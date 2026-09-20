Ramalan Zodiak Aquarius Minggu, 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari-hari yang kacau di masa lalu mungkin akan membebani dan memberi zodiak aquarius perasaan lelah. Hal ini mungkin akumulasi beban kerja yang menumpuk selama beberapa minggu.

Kelelahan aquarius cenderung menimbulkan perasaan frustrasi. Sehingga, aquarius perlu memberikan kemampuan untuk mengendalikan ketidakpuasan dan menurunkan amarah secara maksimal.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Minggu, 20 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu menyampaikan perasaan tulus kepada pasangan untuk mencegahnya merasa diabaikan. Terkait karir, usahakan untuk tidak melakukan kesalahan jika aquarius ingin mendapatkan promosi atau terobosan bisnis.

Sementara itu, kangan mencari penjelasan, tenangkan diri, dan bernapaslah dalam-dalam setiap aquarius merasa tegang. Pada sisi keuangan, aquarius akan menghadapi konsekuensi dari pengeluaran berlebihan yang baru-baru ini dilakukan.

Cinta Aquarius

Melakukan hobi akan membantu aquarius dan pasangan menikmati kebersamaan hari ini. Melakukan hal-hal bersama juga akan mempererat hubungan.

Manfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan perasaan tulus kepada pasangan dan mencegahnya merasa diabaikan. Balasan yang diterima akan menjadi bukti yang cukup apakah aquarius berada di jalur yang benar.