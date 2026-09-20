Ramalan Zodiak Leo 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)
JawaPos.com - Urusan komunikasi zodiak leo tampaknya kacau. Pesan dan email mungkin tidak sampai, sehingga orang lain mungkin salah menafsirkan kata-kata leo. Hal ini bisa menciptakan kekacauan secara tiba-tiba.
Leo perlu berbicara langsung dengan orang-orang yang berkaitan, memberikan instruksi terperinci, dan memastikan mereka mencatatnya untuk menghindari konsekuensinya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Minggu, 20 September 2026.
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Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Cinta tanpa syarat dari pasangan akan membuat zodiak leo menantikan saat-saat bahagia di masa depan. Terkait karir, pertahankan kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan dalam memanfaatkan peluang yang ada.
Sementara itu, perhatikan seluruh tindakanmu untuk menghindari kecelakaan dan musibah. Terkait keuangan, kendalikan pengeluaranmu dengan menghentikan pembelian tidak penting dan membayar tagihan yang jatuh tempo.
Cinta Leo
Hari ini menjanjikan untuk kehidupan percintaan leo. Cinta tanpa syarat dari pasangan akan membantu melupakan masa lalu dan membuat leo menantikan saat-saat bahagia di masa depan. Akhirnya, leo menemukan seseorang yang memahami dan mencintai apa adanya. Hargai pasangan yang dimiliki saat ini.
Karir Leo
Peluang bagus kemungkinan akan segera datang menghampiri. Namun, untuk memanfaatkannya, leo perlu mempertahankan kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan. Berkhayal tidak akan membawa leo melangkah kemana pun.
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