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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 20 September 2026 | 14.44 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak gemini akan merasa percaya diri dan bertekad dalam segala hal yang dilakukan. Gemini dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat. Pekerjaan gemini akan diterima dengan baik oleh rekan kerja dan atasan. 

Kepercayaan diri gemini akan sangat berguna saat gemini bersiap untuk mengatasi kekhawatiran yang dimiliki dengan pasangan. Untuk menemukan pasangan hidup, gemini harus selalu mengikuti insting.

Tidak apa-apa jika zodiak cancer tidak selalu siaga. Mungkin, cancer ingin beristirahat dari semua kerja keras yang telah dilakukan. Jangan terlalu banyak berpikir dan fokuslah pada diri sendiri. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Minggu, 20 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini bisa menjadikan hubungan saat ini lebih berkomitmen, jika pasangan selalu memberikan dukungan. Terkait karir, pekerjaan yang gemini lakukan akan sangat bermanfaat untuk masa depan.

Sementara itu, hindari kecelakaan dengan berhati-hati saat membawa benda berat atau berjalan di atas permukaan licin. Terkait keuangan, buatlah rencana pengeluaran dan jangan menghabiskan semuanya demi membeli barang mewah. 

Cinta Gemini

Gemini ingin dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, memberikan energi positif, serta dorongan yang dibutuhkan. Gemini mungkin melihat siapa saja orang-orang yang mendukung dan tidak. Jika pasangan selalu mendukung, cobalah melanjutkan dan menjadikan hubungan saat ini lebih berkomitmen.

Karir Gemini

Editor: Setyo Adi Nugroho
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