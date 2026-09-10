Ramalan Shio Besok Jumat 11 September 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com - Ramalan Shio besok Jumat, 11 September 2026 menghadirkan gambaran menarik bagi pemilik Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.
Memasuki pertengahan September, masing-masing shio memiliki energi berbeda dalam menghadapi pekerjaan, keuangan, hubungan sosial, hingga kehidupan percintaan.
Bagi sebagian shio, Jumat ini dapat menjadi waktu untuk memperkuat fondasi yang sudah dibangun.
Sementara bagi shio lainnya, peluang justru muncul ketika berani keluar dari rutinitas dan memanfaatkan koneksi yang selama ini telah terbentuk.
Dalam astrologi China, terdapat 12 shio yang masing-masing diwakili oleh hewan dan memiliki karakteristik tersendiri, selain itu juga menyediakan pembacaan horoskop China harian serta gambaran tahunan untuk setiap shio.
Dilansir dari Astrology.com, tema Shio Monyet pada 2026 lebih banyak berkaitan dengan kreativitas, hubungan, hobi, serta kestabilan karier.
Shio Ayam mendapat perhatian dan peluang memperoleh pengakuan, sedangkan Shio Anjing berada dalam energi yang mendukung kemajuan karier serta terbentuknya koneksi yang loyal.
Adapun Shio Babi menghadapi tahun yang sibuk dengan peluang ekspansi dan perkembangan hubungan.
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Jawa Pos
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