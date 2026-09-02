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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 2 September 2026 | 22.03 WIB

Tetap Selektif! Ramalan Shio Besok Kamis 3 September 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Ramalan shio besok Kamis 3 September 2026 untuk Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci. Simak peluang rezeki, karier, asmara, dan keberuntungan.

Memasuki Kamis, 3 September 2026, pergerakan energi astrologi Tiongkok membawa warna berbeda bagi setiap pemilik shio. 

Ada yang diprediksi lebih mudah melihat peluang, sementara yang lain justru perlu bersabar dan mempertimbangkan keputusan sebelum mengambil langkah besar.

Ramalan Shio besok Kamis 3 September 2026 kali ini membahas empat shio, yakni Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

Keempatnya memiliki karakter dan pola keberuntungan yang berbeda, terutama dalam urusan karier, keuangan, hubungan sosial, serta asmara.

Dilansir dari Astrology.com, ramalan shio dapat menjadi gambaran mengenai kecenderungan energi dan peluang yang mungkin dirasakan seseorang. 

Untuk 2026, Astrology.com menggambarkan Shio Tikus sebagai sosok yang sedang memasuki fase menuai hasil kerja keras, sementara Kerbau diarahkan untuk membuka diri terhadap pilihan baru. 

Macan mendapatkan energi yang mendukung keberanian mengambil peluang, sedangkan Kelinci diminta mengandalkan ketepatan waktu dan kemampuan membangun koneksi.

Editor: Novia Tri Astuti
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