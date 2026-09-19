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Leni Setya Wati
Sabtu, 19 September 2026 | 20.54 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius untuk Besok Minggu, 20 September 2026: Cinta Hingga Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius hari ini mengingatkan Anda untuk tetap menjadi diri sendiri meskipun sedang berusaha menjaga perasaan banyak orang.

Pengaruh Bulan di Sagitarius mendorong Aquarius untuk tidak kehilangan jati diri hanya demi mendapatkan penerimaan dari lingkungan sekitar.

Energi Anda diprediksi cukup baik sehingga lebih mudah untuk memusatkan perhatian pada kesehatan dan kebutuhan diri.

Luangkan waktu bersama orang-orang yang memberikan pengaruh positif dan membuat Anda merasa nyaman.

Dalam kehidupan asmara, hindari kecemburuan serta prasangka yang tidak perlu. Sementara dalam pekerjaan, Aquarius sebaiknya berani menyampaikan pendapat apabila merasa imbalan yang diterima belum sebanding dengan tanggung jawab.

Rencana perjalanan juga berpotensi mengalami perubahan mendadak sehingga diperlukan fleksibilitas. Yuk simak ramalan zodiak Aquarius selengkapnya dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Aquarius

Kehidupan asmara Aquarius dipenuhi suasana emosional dan romantis. Pengaruh Bulan dapat membuat pasangan lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan yang selama ini mungkin disimpan.

Editor: Novia Tri Astuti
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