Ramalan Zodiak Capricorn untuk Besok Minggu, 20 September 2026: Cinta Hingga Kesehatan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini mengingatkan Anda agar tidak membiarkan pikiran yang sedang kacau atau gelisah memengaruhi hubungan dengan orang-orang terdekat.
Pengaruh Merkurius yang bergerak maju juga membuat Capricorn perlu lebih berhati-hati dalam memilih kata agar tidak tanpa sengaja menyakiti perasaan seseorang.
Jika melakukan kesalahan, jangan ragu untuk mengakuinya dan memperbaiki keadaan. Capricorn memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan selama tetap tenang dan konsisten.
Dalam urusan pekerjaan, peluang untuk mengambil pekerjaan baru dapat menjadi pertimbangan jika Anda ingin meningkatkan kondisi finansial.
Ada pula kemungkinan muncul kesempatan perjalanan yang berkaitan dengan pekerjaan dan dapat memberikan pengalaman baru.
Cinta Capricorn
Dalam hubungan asmara, Capricorn perlu lebih terbuka mengakui kesalahan. Jika perkataan atau tindakan Anda sebelumnya membuat pasangan atau orang terdekat merasa kecewa, jangan menunggu terlalu lama untuk memperbaiki keadaan.
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Jawa Pos
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