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Leni Setya Wati
Sabtu, 19 September 2026 | 20.59 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius untuk Besok Minggu, 20 September 2026: Cinta Hingga Kesehatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagitarius hari ini mengajak Anda untuk lebih berani mengungkapkan perasaan yang selama ini disimpan.

Pengaruh Bulan di Sagitarius membuat waktu ini terasa tepat untuk berbicara secara jujur sekaligus membuka diri terhadap pengalaman baru.

Cobalah mempelajari hal berbeda atau melakukan aktivitas yang belum pernah dicoba sebelumnya. Jika keberuntungan belum berpihak seperti yang diharapkan, jangan terlalu khawatir. Kondisi tersebut tidak akan berlangsung selamanya.

Dalam kehidupan asmara, ada peluang hadirnya kebahagiaan dan pengalaman baru. Sementara dalam karier, kabar penting mungkin datang dan memengaruhi rencana Anda.

Peluang untuk melakukan perjalanan ke tempat yang belum pernah dikunjungi juga berpotensi muncul dalam waktu dekat. Mari simak ramalan zodiak Sagitarius dilansir dari Astrotalk.

Cinta Sagitarius

Dalam urusan asmara, Sagitarius mungkin baru saja bertemu dengan seseorang yang memberikan kesan cukup kuat.

Seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut akan menunjukkan arahnya, apakah berkembang menjadi persahabatan atau hubungan yang lebih romantis.

Editor: Novia Tri Astuti
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