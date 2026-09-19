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Leni Setya Wati
Sabtu, 19 September 2026 | 20.43 WIB

Ramalan Zodiak Aries Sabtu, 19 September 2026: Saatnya Keluar dari Zona Nyaman dan Fokus pada Kemaju

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Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Aries, pergerakan Bulan di Sagitarius membuat Anda perlu lebih mampu mengendalikan emosi hari ini.

Jangan biarkan perasaan sesaat memengaruhi keputusan penting yang sedang Anda hadapi. Menjaga pikiran tetap tenang akan membantu Anda melihat berbagai peluang dengan lebih jernih.

Hari ini juga menjadi waktu yang tepat untuk mencoba aktivitas fisik tambahan. Yoga, berjalan santai, atau olahraga ringan dapat membantu tubuh terasa lebih segar sekaligus memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat.

Dalam kehidupan pribadi, cobalah meluangkan lebih banyak waktu untuk pasangan. Kedekatan dan perhatian sederhana dapat membuat hubungan terasa lebih hangat. Sementara itu, bagi Aries yang masih lajang, ada peluang bertemu seseorang yang menarik.

Dari sisi karier, fokus pada pekerjaan yang selama ini tertunda dapat membawa rasa lega. Anda juga didorong untuk berani keluar dari zona nyaman karena langkah tersebut berpotensi membuka kesempatan baru.

Untuk ramalan zodiak Aries selengkapnya, berikut ulasannya dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Aries

Hubungan asmara membutuhkan perhatian dan waktu berkualitas. Jika Anda sudah memiliki pasangan, sisihkan waktu untuk menikmati momen berdua tanpa gangguan. Percakapan sederhana atau kegiatan bersama dapat memperkuat kedekatan emosional.

Bagi Aries lajang, pengaruh Venus dapat membawa kesempatan untuk berkencan atau mengenal seseorang yang menarik.

Tidak perlu terburu-buru menentukan arah hubungan. Nikmati prosesnya dan hadir sepenuhnya dalam setiap momen yang Anda jalani.

Keuangan Aries

Ada peluang positif dalam urusan finansial hari ini. Pengaruh Venus menunjukkan kemungkinan adanya kesempatan yang dapat memberikan keuntungan dan memperbaiki suasana hati Anda.

Meski demikian, tetaplah berhati-hati ketika menemukan tawaran yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Jangan mudah tergoda hanya karena sebuah peluang terlihat menguntungkan. Periksa informasi, pahami risikonya, dan pertimbangkan dengan matang sebelum mengeluarkan uang atau melakukan investasi.

Karier Aries

Editor: Setyo Adi Nugroho
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