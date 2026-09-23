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Leni Setya Wati
Rabu, 23 September 2026 | 16.40 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Kamis, 24 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius hari ini membawa pesan untuk lebih mendengarkan kebutuhan diri sendiri.

Dengan Bulan yang berada di Aquarius, Anda mungkin merasa ingin menghabiskan waktu sendirian.

Tidak perlu merasa bersalah karena membutuhkan ruang pribadi, terutama jika hal tersebut membantu menenangkan pikiran.

Dalam urusan kesehatan, konsistensi menjadi kunci. Jika selama ini Anda sedang berusaha mencapai target kebugaran tertentu, teruskan kebiasaan baik tersebut. Hasil dari usaha yang dilakukan secara rutin berpeluang mulai terlihat.

Kehidupan asmara Aquarius juga menunjukkan perkembangan positif. Hubungan dengan pasangan mungkin terasa semakin kuat dibandingkan sebelumnya.

Sementara dalam karier, hari ini dapat menjadi momentum untuk memulai sesuatu yang baru.

Aquarius berpeluang mendapatkan tanggung jawab atau proyek baru yang dapat memberikan pengalaman berbeda.

Selain itu, acara atau perjalanan yang sudah direncanakan berpotensi menjadi pengalaman yang berkesan dan sulit dilupakan.

Editor: Novia Tri Astuti
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