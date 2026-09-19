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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 19 September 2026 | 20.33 WIB

Tak Selamanya Sulit, 5 Shio Ini Disebut Akan Menemukan Peluang Besar Setelah Ujian

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Shio yang hidupnya berubah cepat bersinar penuh kesuksesan besar

JawaPos.com – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan mulus. Dalam ramalan peruntungan Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki fase ketika harus menghadapi tantangan sebelum memasuki periode yang lebih baik.

Sejumlah shio bahkan disebut akan mengalami perubahan cukup cepat. Masalah yang muncul dalam keuangan, hubungan, pekerjaan, kesehatan, maupun pencapaian pribadi dianggap dapat menjadi proses yang membentuk mereka menjadi lebih kuat.

Dalam ramalan tersebut, berbagai hambatan bukan disebut sebagai akhir dari perjalanan, melainkan kesempatan untuk belajar dan mempersiapkan diri menghadapi peluang berikutnya.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut akan melewati sejumlah ujian sebelum memasuki fase yang lebih positif.

1. Shio Naga

Shio Naga diprediksi menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kondisi finansial.

Pengeluaran yang muncul secara tiba-tiba atau keputusan investasi yang belum memberikan hasil sesuai harapan dapat membuat kondisi keuangan terasa lebih berat. Situasi tersebut mungkin membuat Naga perlu lebih cermat mengatur pemasukan dan pengeluaran.

Namun, fase ini dalam ramalan disebut tidak berlangsung selamanya. Justru dari pengalaman tersebut, Naga dipercaya dapat belajar menyusun perencanaan keuangan dengan lebih baik.

Kebiasaan menabung dan kemampuan mengatur anggaran juga berpotensi menjadi lebih disiplin. Pengalaman menghadapi tekanan finansial dapat menjadi bekal agar kesalahan serupa tidak terulang di masa mendatang.

2. Shio Kuda

Berbeda dengan Naga, tantangan yang disebut akan dihadapi shio Kuda berkaitan dengan hubungan interpersonal.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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