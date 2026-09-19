Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 19 September 2026 | 17.54 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 19 September 2026: Cinta, Karier, Kesehatan, Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio hari ini Sabtu (19/9) disarankan menjalani dengan lebih tenang dan tidak terburu-buru dalam menghadapi berbagai situasi. Hari yang cenderung tenang justru perlu dimanfaatkan untuk menenangkan pikiran dan menjaga kendali diri.

Tekanan mental berpotensi memengaruhi hubungan, pekerjaan, hingga kondisi keuangan. Karena itu, Scorpio perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Sabtu (19/9), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, hari ini dapat berjalan dengan cukup tenang. Jangan mudah terpancing oleh situasi yang muncul dan berikan waktu bagi diri sendiri untuk lebih rileks. Menjaga ketenangan akan membantu Scorpio menghadapi berbagai persoalan dengan lebih baik.

Cinta Scorpio

Hubungan dengan pasangan berpotensi diwarnai emosi yang sulit dikendalikan. Frustrasi atau tekanan mental dapat membuat Scorpio lebih mudah kehilangan kendali saat berkomunikasi.

Cobalah menenangkan diri sebelum membicarakan persoalan dengan pasangan. Hindari melampiaskan emosi agar masalah kecil tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Karier Scorpio Sabtu 19 September 2026: Jangan Ragu Hadapi Tanggung Jawab Baru - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Karier Scorpio Sabtu 19 September 2026: Jangan Ragu Hadapi Tanggung Jawab Baru

Sabtu, 19 September 2026 | 17.13 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 19 September 2026 | 17.05 WIB

Ramalan Zodiak Asmara Scorpio Sabtu 19 September 2026: Perbaiki Komunikasi dan Kedekatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Asmara Scorpio Sabtu 19 September 2026: Perbaiki Komunikasi dan Kedekatan

Sabtu, 19 September 2026 | 17.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

4

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

5

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

6

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

7

Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad

9

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

10

Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore