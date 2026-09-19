Ramalan Asmara Zodiak Leo Sabtu, 19 September 2026: Belajar Memahami Perasaan Pasangan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Sabtu, 19 September 2026, mungkin diwarnai situasi yang menguji kesabaran dalam memahami perasaan orang terdekat.
Perbedaan pendapat yang muncul tidak selalu menjadi tanda bahwa hubungan sedang mengalami perubahan besar.
Kesibukan, sudut pandang yang berbeda, atau cara menyampaikan sesuatu yang kurang tepat bisa menjadi pemicu ketegangan di antara Leo dan pasangan.
Ketika muncul masalah, Leo sebaiknya tidak terburu-buru mencari siapa yang paling benar.
Memberikan kesempatan kepada pasangan untuk berbicara dapat membantu menemukan persoalan yang sebenarnya terjadi.
Dengarkan penjelasan pasangan dengan pikiran terbuka tanpa langsung memberikan penilaian.
Keinginan untuk mengendalikan keadaan memang bisa muncul karena Leo memiliki karakter yang tegas dan terbiasa mengambil keputusan.
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Jawa Pos
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