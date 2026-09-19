Ramalan Asmara Zodiak Aries Sabtu, 19 September 2026: Jangan Besarkan Masalah Kecil

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Sabtu, 19 September 2026, mungkin menghadirkan perbedaan kecil yang membutuhkan kepala dingin agar tidak berubah menjadi persoalan yang lebih panjang.
Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam sebuah hubungan dan tidak selalu menunjukkan bahwa kedekatan Aries dengan pasangan sedang berada dalam kondisi buruk.
Ketika muncul kesalahpahaman, Aries sebaiknya tidak langsung memberikan tanggapan berdasarkan emosi yang sedang dirasakan.
Berhenti sejenak sebelum berbicara dapat membantu Aries memilih kata-kata yang lebih tepat.
Ucapan yang keluar ketika sedang marah terkadang justru meninggalkan persoalan baru meskipun masalah awal sebenarnya sederhana.
Karena itu, berikan waktu untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi sebelum menentukan sikap.
Aries juga perlu memberi kesempatan kepada pasangan untuk mengungkapkan perasaannya.
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Jawa Pos
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