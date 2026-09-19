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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 19 September 2026 | 17.17 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Sabtu 19 September 2026: Jaga Ekspektasi dan Fokus pada Proses

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Urusan karier Libra pada Sabtu, 19 September 2026, mengingatkan pentingnya menjaga ekspektasi agar tetap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Keinginan untuk mendapatkan hasil besar dalam waktu singkat memang dapat menjadi dorongan bagi Libra untuk bekerja lebih keras.

Namun, target yang terlalu tinggi justru bisa membuat tekanan semakin bertambah ketika hasil yang diharapkan belum terlihat.

Karena itu, Libra perlu melihat pekerjaan secara lebih realistis dan menentukan bagian mana yang dapat diselesaikan terlebih dahulu.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Sabtu, 19 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika sedang mendapatkan tanggung jawab baru, kerjakan dengan sungguh-sungguh tanpa terlalu memikirkan apakah hasilnya akan langsung mendapatkan penghargaan.

Perhatian dari atasan atau rekan kerja dapat datang ketika Libra mampu menunjukkan konsistensi dalam menyelesaikan tugas.

Tidak perlu berusaha terlihat paling menonjol apabila pekerjaan yang diberikan masih membutuhkan perhatian penuh.

Editor: Novia Tri Astuti
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