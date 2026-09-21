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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 21 September 2026 | 22.48 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Senin, 21 September 2026: Hadapi Perbedaan dengan Tenang

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Perjalanan karier Pisces pada Senin, 21 September 2026, mungkin diwarnai perbedaan pandangan dengan rekan kerja atau pihak lain yang terlibat dalam tanggung jawab tertentu.

Perbedaan tersebut tidak perlu langsung dianggap sebagai bentuk ancaman terhadap kemampuan maupun posisi Pisces di lingkungan profesional.

Setiap orang mempunyai kebiasaan dan strategi berbeda dalam menyelesaikan pekerjaan, sehingga ketidaksepakatan merupakan hal yang dapat terjadi.

Berikut ramalan karier zodiak Pisces pada Senin, 21 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika muncul perdebatan, Pisces sebaiknya memberikan waktu untuk memahami alasan di balik pendapat orang lain sebelum memberikan tanggapan.

Respons yang terlalu cepat ketika emosi sedang tinggi justru dapat membuat persoalan semakin sulit diselesaikan.

Dengarkan penjelasan dari pihak lain dengan saksama agar masalah dapat dilihat dari sudut pandang yang lebih lengkap.

Komunikasi yang disampaikan secara jelas juga dapat membantu mencegah kesalahan pemahaman ketika menjalankan tanggung jawab bersama.

Editor: Novia Tri Astuti
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