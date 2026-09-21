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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 21 September 2026 | 22.42 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Senin, 21 September 2026: Tetap Fokus dan Terbuka

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Perjalanan karier Capricorn pada Senin, 21 September 2026, mengajak Anda tetap berpegang pada target yang ingin diraih sambil memberi ruang bagi pandangan dari orang lain.

Ketekunan dan kedisiplinan memang menjadi bekal penting untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi masukan dari sudut pandang berbeda terkadang dapat membantu menemukan jalan keluar yang sebelumnya belum terpikirkan.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Senin, 21 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn tidak perlu selalu menggunakan cara lama hanya karena metode tersebut sudah terasa familiar.

Saran dari rekan kerja maupun orang yang mempunyai pengalaman lebih luas dapat memberikan wawasan baru sekaligus membantu meningkatkan kemampuan profesional.

Setiap interaksi di lingkungan pekerjaan juga dapat menjadi sumber pembelajaran, baik melalui keberhasilan orang lain maupun kesalahan yang pernah mereka alami.

Karena itu, jangan langsung mengabaikan kritik hanya karena cara penyampaiannya tidak sesuai dengan yang Anda harapkan.

Pilih bagian yang memang relevan, kemudian gunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki hasil pekerjaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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