Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Minggu, 20 September 2026: Lebih Terbuka pada Perasaan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Minggu, 20 September 2026 membawa pesan agar lebih berani memahami dan mengungkapkan perasaan dengan cara yang tenang.
Keterbukaan dapat membantu Aquarius membangun hubungan yang lebih dekat, baik bersama pasangan maupun ketika sedang mengenal seseorang yang baru.
Jika sudah memiliki pasangan, Aquarius mungkin menyadari bahwa orang terdekat sedang ingin membicarakan sesuatu yang selama ini disimpan.
Situasi seperti ini sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai pertanda bahwa hubungan sedang menghadapi masalah.
Bisa saja pasangan hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa langsung memberikan penilaian.
Karena itu, Aquarius disarankan memberikan ruang agar pasangan dapat menyampaikan isi hati dengan lebih leluasa.
Dengarkan sampai selesai sebelum memberikan tanggapan agar pembicaraan tidak berubah menjadi perdebatan.
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Jawa Pos
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