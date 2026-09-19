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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 19 September 2026 | 15.55 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com – Kesempatan untuk meningkatkan penghasilan dengan berpartisipasi dalam proyek seni tertentu, mungkin datang kepada zodiak taurus hari ini. Taurus mungkin ingin ikut serta dalam pekerjaan kreatif atau mempromosikannya dalam kapasitas bisnis.

Apa pun itu, taurus kemungkinan akan menjalin beberapa persahabatan yang erat dalam prosesnya. Jika lajang, salah satu kolega taurus mungkin berpotensi menjadi pasanganmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 19 September 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu memberikan perhatian khusus pada pasangan dan memanjakannya. Terkait karir, lakukan apa pun dengan gigih dan tekun untuk mencapai tujuan. 

Sementara itu, mencegah masalah dan bersikaplah defensif dalam mengemudi untuk menghindari tabrakan. Terkait keuangan, kendalikan pengeluaran dan jangan menghabiskan uang hanya untuk menjaga penampilan.

Cinta Taurus 

Jika sedang menjalin hubungan, gunakan waktu luang hari ini untuk memberikan perhatian khusus pada pasangan. Manjakan dia, meskipun hanya dengan curahan kasih sayangmu. 

Dia pasti akan melakukan hal yang sama untuk taurus. Hubungan asmara taurus saat ini akan sangat bahagia dan penuh kasih sayang.

Karir Taurus

Editor: Setyo Adi Nugroho
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