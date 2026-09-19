Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak aries akan merasa gembira dan kemungkinan besar akan tetap demikian sepanjang hari, karena aspirasi profesional segera terwujud. Atasan dan rekan kerja mungkin akan memberikan penghargaan kepada aries saat ini.
Lagipula, aries telah bekerja keras dan konsisten selama ini, sehingga pantas mendapatkannya. Alih-alih mengkhawatirkan hal-hal lain, nikmatilah kejayaan atas pencapaianmu.
Zodiak taurus mungkin menyadari bahwa hubungan keluarga sedang tegang dan pertengkaran mungkin akan sering terjadi. Sekarang adalah saatnya untuk lebih diplomatis dalam berkata-kata. Masa-masa sulit membutuhkan kedewasaan dan kesabaran yang besar.
Selain itu, jika orang yang dicintai tampak sedang dalam suasana hati yang sangat buruk, berhati-hatilah dan hindari mereka. Hari ini baik untuk mengambil jalan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Sabtu, 19 September 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries bisa memanfaatkan hari ini untuk menghabiskan malam penuh kasih sayang bersama pasangan. Terkait karir, aries harus fokus pada pekerjaan di kantor dan membuat atasan terkesan dengan ketekunanmu.
Sementara itu, jangan minum minuman beralkohol saat mengemudi atau aries mungkin akan menyesal. Terkait keuangan, awasi pengeluaran dengan cermat jika merasa belum mampu membeli sesuatu yang diinginkan untuk saat ini.
Cinta Aries
Hari ini diperkirakan akan menjadi hari yang baik bagi aries dalam urusan percintaan. Aries menghabiskan hari dengan memikirkan pasangan dan mungkin kesulitan menyelesaikan hal lain.
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Jawa Pos
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